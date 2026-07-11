Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 17:09

Мэр Москвы

Собянин рассказал о формировании Единого диспетчерского центра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Единый диспетчерский центр был создан для того, чтобы эффективно управлять столичным транспортом, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Он указал, что для этого нужны точность и максимальная оперативность, а также современные информационные технологии. В Едином диспетчерском центре было сосредоточено управление метро, Московским транспортным кольцом и Московских транспортных диаметров и трамваев.

Он был открыт в 2019 году, а сейчас завершено строительство второго корпуса – в нем будет находиться диспетчерский центр, который станет "сердцем" для всего наземного и речного транспорта. Например, в нем будут осущесвлять контроль за курьерами, средствами индивидуальной мобильности, работой каршеринга и такси.

Между собой здания связаны с помощью закрытого надземного перехода, а всего в них разместят около 1 300 сотрудников, 400 из которых – в новых зданиях.

Помимо этого, в корпусе сформируют учебные классы для диспетчеров и оперативный штаб, чтобы сопровождать работу транспорта во время массовых мероприятий.

"ЕДЦ возьмет на себя централизованное управление и контроль работы всего городского транспорта мегаполиса. На перспективу стоит задача обеспечить синхронизацию ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург с работой городского транспорта", – добавил градоначальник.

Он также подчеркнул, что ЕДЦ станет крупнейшим в Европе после открытия второго корпуса. В четыре раза увеличится скорость реагирования на любые изменения в работе, а доверие пассажиров к столичному транспорту станет выше.

Ранее мэр осмотрел новое здание Единого диспетчерского центра и вручил почетные грамоты и благодарности выдающимся сотрудникам отрасли в честь Дня московского транспорта. Он также назвал этот праздник одним из самых главных и уважаемых в городе, поскольку транспорт является основой столицы.

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