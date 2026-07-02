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02 июля, 13:13

Транспорт

Инфраструктура на маршрутах проекта "Москва – область" улучшена по 187 проектам

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры города Москвы

На маршрутах пригородного транспорта проекта "Москва – область" провели работы по улучшению инфраструктуры по 187 проектам. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Реализация проектов велась в рамках совместных усилий правительств Москвы и Подмосковья в городских округах Красногорск, Химки, Солнечногорск, Краснознаменск, Власиха, Мытищи и Одинцовский.

Специалисты, в частности, увеличили посадочные площадки в 53 местах в 2025 году и в 11 в 2026-м, установили недостающие дорожные знаки по 40 адресам и обновили дорожную разметку на 36 участках. Также была скорректирована геометрия заездных карманов в 21 месте в 2025 году и в 12 в 2026-м.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, развитие проекта "Москва – область" продолжается в рамках поручения Сергея Собянина.

"Мы комплексно улучшаем инфраструктуру на маршрутах: <...> совершенствуем организацию движения и запускаем современные автобусы на востребованные направления между столицей и областью. Такие изменения позволяют сделать работу наземного транспорта более эффективной, а поездки пассажиров – еще комфортнее и безопаснее", – отметил вице-мэр.

Согласно плану, рассчитанному до конца сентября, аналогичные работы будут проведены по новым адресам в городских округах Красногорске, Долгопрудном, Химках, Мытищах, Королеве, Одинцовском, Солнечногорске, Пушкинском, Власихе и Краснознаменске.

Всего в рамках проекта "Москва – область" с начала 2026 года в парки Мосгортранса поступило более 300 новых автобусов. Современный транспорт уже работает на пригородных маршрутах, связывающих столицу с городами Подмосковья.

С начала года запущено 17 пригородных маршрутов. На них работают автобусы разных моделей, в том числе ЛиАЗ "Ситимакс 12", НефАЗ-5299 в двух модификациях, включая пригородную версию.

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