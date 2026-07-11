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11 июля, 13:04

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МВД: перевод себе более 200 тыс руб по СБП может быть признаком мошенничества

В МВД рассказали, как банки определяют мошенничество

Фото: depositphotos/Amaviael

Снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП) и смена номера телефона для авторизации в онлайн-банке являются тремя из девяти признаков, по которым кредитные организации выявляют мошенничество. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России.

Кроме того, признаком мошенничества выступает нетипичное поведение человека. Например, непривычное время суток для снятия денег, необычная сумма или местонахождение банкомата. Также в ряд таких маркеров входят запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом и изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции.

Среди других признаков, по которым банки выявляют мошенничество:

  • изменение характеристик телефона, с которого клиент снимает деньги;
  • наличие на устройстве вредоносного программного обеспечения;
  • пять и более отказов в выдаче средств за календарный день.

Ранее в МВД назвали принцип нулевого доверия (Zero Trust. – Прим. ред.) наиболее актуальной стратегией кибербезопасности. Гражданам не стоит слепо верить ни сказанному, ни увиденному, ни услышанному через электронные устройства. Существует реальная угроза подделки внешних признаков и голосов, поэтому требуется дополнительная проверка.

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