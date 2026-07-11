Дождь с грозой начнется в Московском регионе после полудня 11 июля

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Дождь с грозой, местами сильный, начнется в Московском регионе после 12:00 в субботу, 11 июля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

"После полудня ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах ливень, гроза и град", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, наиболее интенсивные осадки могут пройти в период с 15:00 до 18:00. В общей сложности в Москве и Подмосковье может выпасть 5–10 миллиметров небесной влаги, местами ожидается до 15–20 миллиметров.

Дожди, уточнили синоптики, пройдут при температуре воздуха от 24 до 26 градусов в столице и от 21 до 26 градусов – по области. При этом на севере Московской области воздух может прогреться до 30 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что потепления в первой половине следующей недели в Москве ждать не стоит, в регионе также продолжатся дожди. По его информации, 13 и 14 июля дневная температура будет колебаться в границах 19–25 градусов, а по ночам она будет опускаться до 10–15 градусов. С 15 июля температура начнет повышаться до 23–28 градусов.