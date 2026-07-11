Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 10:26

Общество

Дождь с грозой начнется в Московском регионе после полудня 11 июля

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Дождь с грозой, местами сильный, начнется в Московском регионе после 12:00 в субботу, 11 июля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

"После полудня ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах ливень, гроза и град", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, наиболее интенсивные осадки могут пройти в период с 15:00 до 18:00. В общей сложности в Москве и Подмосковье может выпасть 5–10 миллиметров небесной влаги, местами ожидается до 15–20 миллиметров.

Дожди, уточнили синоптики, пройдут при температуре воздуха от 24 до 26 градусов в столице и от 21 до 26 градусов – по области. При этом на севере Московской области воздух может прогреться до 30 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин заявил, что потепления в первой половине следующей недели в Москве ждать не стоит, в регионе также продолжатся дожди. По его информации, 13 и 14 июля дневная температура будет колебаться в границах 19–25 градусов, а по ночам она будет опускаться до 10–15 градусов. С 15 июля температура начнет повышаться до 23–28 градусов.

10 июля оказалось самым жарким днем недели в Москве

Читайте также


обществопогода

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика