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11 июля, 18:55

Мэр Москвы

Собянин: москвич завоевал золото на Международной физической олимпиаде

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский школьник Иван Пругло завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Пругло является выпускником 11-го класса школы № 179, и это не первая его победа – он занимал первое место в Азиатской физической олимпиаде, Открытой международной олимпиаде по астрономии, финале Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии.

Собянин добавил, что Международная физическая олимпиада (IPhO) – авторитетное международное соревнование, которое проходит уже в 56-й раз. Россию представляли пять человек, которые соревновались с учениками из более чем 90 стран. Всего российская сборная завоевала 5 золотых медалей.

В прошлом году состязание проходило в Париже, одну из золотых медалей также получил школьник из Москвы, а команда России получила 5 медалей.

"Поздравляю Ивана с очередной блестящей победой! Желаю безграничной смелости, чтобы продолжать ставить перед собой самые амбициозные цели – в учебе, профессии, жизни. А также неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца!", – добавил мэр.

При этом юные жители столицы часто показывают на олимпиадах самого высокого уровня отличные знания. Например, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике столичные ученики получили 88 дипломов, из них 16 – победителей, а 72 – призеров.

Ранее ученики из Москвы получили награды на XIII Минском открытом роботурнире, который проходил с 10 по 12 июня. Они показали высокие результаты в категории "Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer 1:1 Lightweight League". В ее рамках роботы самостоятельно принимали решения на поле и пытались забить мяч в ворота соперника.

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