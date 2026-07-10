Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

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Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, французы стали первыми полуфиналистами мундиаля, передала "Газета.ру".

Встреча закончилась со счетом 2:0. В ходе игры отличился вратарь марокканцев Яссин Буну, который совершил шесть сейвов. Он также не позволил капитану французской команды Килиану Мбаппе открыть счет в первом тайме, угадав направление удара и зафиксировав мяч в углу.

Сборная Марокко сделала ставку на игру вторым номером, однако за весь матч практически не создала моментов: впервые голкипер французов Майк Меньян по-настоящему вступил в игру лишь на 83-й минуте.

Несмотря на нереализованный пенальти, Мбаппе все же открыл счет. На 60-й минуте он с левого угла штрафной практически без замаха забил гол. Спустя шесть минут преимущество европейской команды упрочил Усман Дембеле.

В следующем матче французская команда сыграет с победителем встречи сборных Испании и Бельгии.

Ранее Швейцария прошла в 1/4 финала ЧМ впервые за 72 года, обыграв Колумбию. Основное и дополнительное время матча закончилось без забитых мячей, в связи с чем была организована серия пенальти, где со счетом 4:3 победу одержали швейцарцы. Победный удар реализовал полузащитник Рубен Варгас.