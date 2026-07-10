Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:34

Спорт

Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Фото: Getty Images/GES Sportfoto/Marvin Ibo Guengoer

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко в первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, французы стали первыми полуфиналистами мундиаля, передала "Газета.ру".

Встреча закончилась со счетом 2:0. В ходе игры отличился вратарь марокканцев Яссин Буну, который совершил шесть сейвов. Он также не позволил капитану французской команды Килиану Мбаппе открыть счет в первом тайме, угадав направление удара и зафиксировав мяч в углу.

Сборная Марокко сделала ставку на игру вторым номером, однако за весь матч практически не создала моментов: впервые голкипер французов Майк Меньян по-настоящему вступил в игру лишь на 83-й минуте.

Несмотря на нереализованный пенальти, Мбаппе все же открыл счет. На 60-й минуте он с левого угла штрафной практически без замаха забил гол. Спустя шесть минут преимущество европейской команды упрочил Усман Дембеле.

В следующем матче французская команда сыграет с победителем встречи сборных Испании и Бельгии.

Ранее Швейцария прошла в 1/4 финала ЧМ впервые за 72 года, обыграв Колумбию. Основное и дополнительное время матча закончилось без забитых мячей, в связи с чем была организована серия пенальти, где со счетом 4:3 победу одержали швейцарцы. Победный удар реализовал полузащитник Рубен Варгас.

"Дневник чемпионата": журналисты подрались перед матчем Франция – Марокко

Читайте также


спорт

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика