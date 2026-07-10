CNN сообщил о приостановке атак США на Иран

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ВС США приостановили атаки по Ирану из-за проведения переговоров, но удары могут быть продолжены. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента, передает газета "Известия".

Уточняется, что в ночь на 10 июля Соединенные Штаты не атаковали Исламскую Республику.

"Несколько чиновников сообщили <...> о проведении подготовки к возможным американским ударам, если они потребуются сегодня ночью, но сейчас приоритет отдается дипломатии", – добавили журналисты.

Штаты, по имеющейся информации, специально делают паузы в своих военных операциях. Таким образом они хотят избежать эскалации конфликта в регионе.

Однако экипаж авианосца USS Abraham Lincoln полностью готов к дальнейшим атакам. Пилоты отработали маневры для выполнения военных задач, на истребители загрузили боеприпасы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Израильские и американские военные нанесли удары по Ирану. Исламская Республика ответила зеркально.

В апреле стороны достигли перемирия, а в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Однако в начале июля американские силы вновь нанесли удары по иранским объектам. Это стало ответом на атаки Исламской Республики на суда в Ормузском проливе.