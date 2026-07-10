Пассажирам электричек начнут раздавать воду из-за жары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) возобновит бесплатную раздачу питьевой воды пассажирам электричек в Москве из-за возвращения жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стойки с водой появятся на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

"Там наши сотрудники будут предлагать пассажирам воду в самые жаркие часы дня – с 14:00 до 17:00", – говорится в сообщении компании.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что 10 июля в Москве и Подмосковье ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистое усиление ветра до 15–20 метров в секунду после 15:00 по московскому времени. За три часа в регионе может выпасть до 9 миллиметров осадков, всего до вечера – от 2 до 15 миллиметров.

В связи с непогодой до 21:00 субботы, 11 июля, будет действовать желтый уровень опасности. "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности, к ликвидации последствий готовы 303 бригады, 1 198 специалистов и 364 единицы техники.