Всероссийский парад семьи пройдет пройдет на ВДНХ 8 июля 2026 года

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. В честь праздника гости проекта "Лето в Москве" смогут увидеть большое семейное шествие, узнать о заключении брака в космосе, а также принять участие в творческих мастер-классах. Подробнее – в нашем материале.

Узнать о любви в космосе и поучаствовать в параде семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столице в рамках проекта "Лето в Москве" с 8 по 14 июля.

Одним из самых масштабных станет Всероссийский парад семьи, который пройдет на ВДНХ 8 июля с 17:30 до 22:00. Масштабное торжество объединит участников из множества регионов страны от Калининграда до Камчатки. Организаторы подготовили праздничное шествие, концертную программу с участием известных исполнителей и творческих коллективов, а также интерактивные площадки с мастер-классами и аниматорами. Вход на мероприятие свободный, причем предварительная регистрация посетителям не потребуется.

Праздничная программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет сегодня в Музее кино на ВДНХ с 14:00 до 18:00. Исторический экскурс позволит проследить эволюцию семейного уклада, способов знакомства, общения и совместного отдыха, начиная от древнерусских традиций и эстетики XIX века до наших дней. Тематические мероприятия покажут, как сквозь эпохи сохранялись фундаментальные основы – любовь, верность, забота о родных и почитание старших. Гости смогут освоить народные ремесла на мастер-классах, присоединиться к фольклорным активностям, традиционным хороводам и старинной игре "Ручеек". Подробности и предварительная регистрация – здесь.

Тематическая экскурсия "Любовь – это космос, космос – это любовь!" пройдет на выставке 8 июля с 18:00 до 18:30 в Центре "Космонавтика и авиация". Программа посвящена знаменитым супружеским союзам среди космонавтов, истории первого внеземного бракосочетания, а также легендарному павильону "Космос". Экскурсоводы расскажут о конструкторах, космонавтах и архитекторах, сумевших сохранить свои чувства вопреки жизненным испытаниям. Посещение бесплатное, но нужна регистрация.

Праздничное мероприятие "Время быть вместе" пройдет сегодня с 18:00 до 20:00 на площадке у культурного центра "Строгино". Организаторы подготовили концерты творческих ансамблей, "Семейный микрофон", флешмобы, парад невест и конкурс детских частушек. Посетители смогут поучаствовать в шуточном бракосочетании в "Робо-ЗАГСе" и сделать памятные снимки в трех тематических фотозонах: свадебной арке, "Семейном альбоме" и на локации в стиле домашнего пикника. Вход на праздник свободный, предварительная регистрация не нужна.

Также различные активности будут проходить 8 июля в парке "Сокольники" до 18:00. Развлекательная программа рассчитана на аудиторию всех возрастов. Организаторы подготовили семейный квест, гости смогут увидеть кукольный спектакль, послушать музыкальные концерты, увидеть выступление фокусника, а также посетить творческое занятие по цианотипии (старинный метод фотопечати). Прийти на встречу можно бесплатно и без регистрации.

Интерактивная программа "День семьи, любви и верности" продлится до 16:00 в Государственном Дарвиновском музее. Праздничные мероприятия включают тематический квест и интерактивную игротеку, посвященные особенностям взаимоотношений между животными и потомством в дикой природе. Программа также предлагает бесплатную авторскую экскурсию по тропе под названием "Посадка дерева: семейная традиция". Посещение событий платное, цена входных билетов варьируется от 250 до 600 рублей. Подробности – по ссылке.

Концерты и спортивные праздники

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Мастер-класс "Ромашковое счастье" будет проходить 9 июля с 19:00 до 20:00 на площадке в парке "850-летия Москвы". Здесь библиотекарь расскажет участникам историю жизни Петра и Февронии, а также объяснит, почему именно ромашка оказалась символом праздника. После этого гости смогут сделать памятную поздравительную открытку для своих близких.

Фестиваль "Там, где живет любовь" можно будет посетить 10 июля с 16:00 до 20:00 на площадке перед дворцом культуры "Московский". Тематическая программа включает праздничный концерт с участием российских исполнителей, а также выступления детских творческих коллективов. Организаторы подготовили интерактивную зону с аниматорами, квестами, шоу неоновых мыльных пузырей и занятиями по созданию мультипликации. В творческой секции пройдут мастер-классы по росписи сердечек, изготовлению семейных оберегов и написанию картин.

В тот же день физкультурно-массовое мероприятие "День семьи, любви и верности" пройдет с 16:00 до 17:00 на площадке в парке "Сосенки". Спортивный праздник направлен на продвижение здорового образа жизни и укрепление внутрисемейных связей. Программа включает в себя интерактивные игры, конкурсы и командные эстафеты для участников всех возрастов.

Там же 11 июля с 14:00 до 15:00 состоится литературно-музыкальная программа "Любовь – это сердце всего". Тематическую встречу подготовили участники вокальной студии "Вдохновение", а также творческих объединений "Русское слово" и "Златоуст". Организаторы представят поэтические произведения российских авторов, дополненные музыкальным сопровождением и короткими литературными зарисовками.

12 июля гости смогут снова заглянуть в парк на концертную программу с участием творческих коллективов с 16:00 до 17:00. Ведущие вокальные и танцевальные ансамбли Москвы представят зрителям творческие номера. А финальной частью мероприятия станет тематическая семейная викторина.

Веселые старты "Дружная семья" пройдут на этой же локации чуть позже, с 17:00 до 18:00. Гостей ждут соревнования и тематические викторины, посвященные здоровому образу жизни. Все состязания пройдут под музыкальное сопровождение, а команда, показавшая лучший результат, получит памятный приз.

Вход на все мероприятия бесплатный, регистрация не нужна.