Госдума одобрила закон о стажировках для выпускников вузов и колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная дума приняла во втором и окончательном, третьем, чтениях закон, вводящий в Трудовой кодекс стажировку в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Об этом сообщает RT.

Он должен вступить в силу с 1 марта 2027 года. В документе говорится, что выпускники будут иметь возможность заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. Его срок не должен превышать шесть месяцев.

Заключить соглашение нужно не позже чем через год после окончания учебного заведения. В некоторых случаях данный срок может быть приостановлен. После того как выпускник пройдет стажировку и устроится к тому же работодателю, ему уже не надо будет проходить испытательный срок.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги учебного года в колледжах Москвы. Выпускниками этих заведений в 2026 году стали свыше 33 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.