Продажи свадебной фаты в России за год выросли почти в два раза

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Продажи свадебной фаты в России в июне 2026 года увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные следуют из исследования сервиса "Ozon селект".

По данным аналитиков, россиянки стали чаще выбирать более романтичные и выразительные свадебные образы. К примеру, спрос на белые корсеты вырос в 2 раза, а продажи кружевных белых платьев – в 1,7 раза. Популярнее также становятся и составные свадебные наряды – продажи белых макси-юбок за год увеличились в 1,5 раза.

Одним из главных трендов сезона также стала удобная свадебная обувь. Спрос на туфли kitten heels (низкий каблук высотой 3–5 сантиметров с небольшим изгибом. – Прим. ред.) и модели на каблуке-рюмке вырос сразу в 3 раза по сравнению с июнем 2025 года. В сервисе отметили, что невесты все чаще делают ставку на комфорт и возможность провести в обуви весь праздничный день.

Вместе с тем трендом 2026 года стали свадебные платья в стиле 1990-х. Невесты выбирают минималистичные наряды из фактурных тканей, отказываясь от объемных аппликаций и делая акцент на чистых линиях и качестве материала. Эксперты связали возвращение к минимализму с изменениями в формате свадеб, так как пары все чаще отдают предпочтение небольшим церемониям.