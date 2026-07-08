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08 июля, 13:54

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Климатолог Рамдани: цены на кофе и какао вырастут из-за влияния Эль-Ниньо

Климатолог предупредил о росте мировых цен на кофе и какао из-за Эль-Ниньо

Фото: 123RF.com/margobasarab

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао. Об этом заявил индонезийский климатолог Адри Рамдани в беседе с РИА Новости.

По его словам, длительная засуха в ключевых аграрных районах Индонезии может привести к существенному снижению урожайности кофе и какао. Так как страна является мировым лидером по производству этих культур, это неизбежно спровоцирует рост цен на глобальном рынке.

"Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям", – рассказал собеседник агентства.

Эль-Ниньо – природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана аномально прогревается. Это запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете, в результате чего одни регионы страдают от засухи, другие – от наводнений.

В ООН также ранее предупредили об аномальной жаре из-за феномена Эль-Ниньо. Существует высокая вероятность его сохранения как минимум до ноября. Условия Эль-Ниньо, как ожидается, повлияют на глобальные температурные и осадочные режимы, увеличив риск экстремальных погодных явлений в ближайшие месяцы.

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