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08 июля, 14:38

Происшествия

СК возбудил дело из-за издевательств над 7-летней девочкой в лагере в Красноярске

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации об издевательствах по отношению к 7-летней девочке в частном детском лагере в Красноярске, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

До этого в местных СМИ появились данные о том, что во время смены в лагере соседки били и пинали девочку, а также заталкивали ее под кровать. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Было установлено, что против пострадавшей были совершены противоправные действия, в том числе с использованием физической силы, однако руководство лагеря не стало предпринимать меры, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию.

Теперь проводятся следственные действия, необходимые для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее подобная ситуация произошла на Камчатке. Ребенка, который приехал в лагерь "Волна" в Паратунке, избивали и травили сверстники. В частности, соседи пинали и толкали его, лазили по карманам и брали вещи, а также ударили кулаком в челюсть и несколько раз нанесли удары по голове. При этом, по словам мамы мальчика, в 2025 году он перенес на голове онкологическую операцию.

Открыто уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Действиям всех людей, имеющих отношение к этой ситуации, дадут правовую оценку.

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