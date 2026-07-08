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08 июля, 14:13

Общество

2025 год стал третьим по числу заключенных браков за 10 лет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошлый, 2025 год стал третьим по количеству заключенных браков за последние 10 лет. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью aif.ru.

По ее словам, за 7 лет площадки для выездной регистрации в рамках проекта "Новые адреса счастья" выбрали более 80 тысяч пар. Власти надеются, что этим летом будет установлен новый рекорд, поскольку текущий год уже показывает высокие результаты.

В частности, в период с мая по сентябрь столичные ЗАГСы получили порядка 40 тысяч заявлений. Причем только 26 июня было зарегистрировано около 1,5 тысячи браков, благодаря чему этот день стал одним из самых популярных для свадеб за последние 50 лет.

"А июнь стал самым "свадебным" месяцем за последние 10 лет – более 13 тысяч церемоний", – обратила внимание Ракова.

Одной из любимых площадок для свадебных церемоний у москвичей является Северный речной вокзал. Там с начала 2026 года заключили брак более 100 пар, а еще около 70 подали заявления.

Молодожены ценят площадку за ее живописную атмосферу с видами на Москву-реку. Кроме того, там жених и невеста могут провести закрытую вечернюю церемонию вместе с гостями, отпраздновать событие в историческом здании с уникальной архитектурой, подняться на крышу вокзала и провести фотосессию.

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