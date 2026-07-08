Трамп заявил, что его видео в TikTok посмотрела половина населения Земли

Фото: whitehouse.gov

Видео с участием президента США Дональда Трампа в TikTok посмотрела "половина населения Земли", заявил американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре.

По его собственным словам, в этой социальной сети он "номер один".

"У меня было около 4 миллиардов просмотров или что-то в этом роде", – указал Трамп.

При этом на официальный аккаунт главы Белого дома в TikTok подписано 16,7 миллиона человек. На самом популярном видео – 182,5 миллиона просмотров.

Ранее администрация США опубликовала видео с Трампом, выбрав в качестве музыкального сопровождения песню Kavkaz. В видеоролике американский президент приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys импровизированной клюшкой.

