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08 июля, 12:43

Происшествия

Четверо украинцев арестованы в Запорожье за расстрел российских военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Запорожской области арестовали четверых граждан Украины за расстрел российских военных. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Следственный комитет России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирных людей. В частности, он заслушал доклад о деле 2022 года, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли российских солдат.

"В мае этого года задержаны, а впоследствии арестованы граждане Украины. В 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции они расстреляли трех российских военнослужащих. Расследование продолжается", – рассказали в СК.

Ранее несколько украинских командиров получили пожизненные сроки за убийство 93 человек в Мариуполе. Речь идет о командире 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимире Баранюке, его заместителях Дмитрии Кармянкове и Виталии Ярошенко, а также о командире 501-го батальона морской пехоты Николае Бирюкове. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

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