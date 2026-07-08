В Кремле назвали положительным решение МОК временно восстановить членство ОКР

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Новость о решении Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) можно назвать положительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР в полном объеме.

"Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях", – добавил представитель Кремля.

Тем не менее работа по линии российских спортивных ведомств будет продолжена.

7 июля МОК восстановил членство российского Олимпийского комитета и рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях. При этом данное решение относительно позиции ОКР имеет временный характер.

