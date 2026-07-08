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08 июля, 12:26

Город

Депутат Госдумы Саблин рассказал о строительстве детсада в районе Щербинка

Фото: Мария Роменская

Строительство детского сада на 300 мест в районе Щербинка вышло на завершающий этап. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин.

Рабочая группа "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" провела общественную инспекцию объекта по адресу Любучанский переулок, дом 3. Участники осмотрели здание и прилегающую территорию, а также оценили готовность детского сада к итоговой проверке Мосгосстройнадзора для получения заключения о соответствии.

"Новое трехэтажное здание рассчитано на 12 разновозрастных групп и сможет принять 300 воспитанников. Для каждой группы на территории обустроены индивидуальные игровые зоны. Они укомплектованы деревянными теневыми навесами, безопасным мягким покрытием и защитными ограждениями с трех сторон. При проектировании и строительстве особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. Вся инфраструктура детского сада – от входных групп до внутренних помещений – адаптирована для беспрепятственного и комфортного передвижения маломобильных горожан", – прокомментировал Саблин.

Он добавил, что для детей предусмотрены просторные групповые помещения, современный пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также залы для дополнительных развивающих занятий. На прилегающей территории обустроены открытые игровые площадки со специальным покрытием для защиты от травм. В рамках благоустройства строители также разобьют газоны и высадят декоративные кустарники.

По словам Саблина, строительство нового дошкольного учреждения продолжает системную работу по развитию образовательной инфраструктуры Щербинки. В последние годы в районе уже построили и открыли 17 объектов образования: девять школ и восемь детских садов.

Один из них – на 150 мест в квартале Южном – начал работу в апреле 2026 года. Ввод здания в Любучанском переулке позволит увеличить число мест для дошкольников и повысить доступность образовательных учреждений для жителей района.

В столице уделяют особое внимание развитию социальной инфраструктуры в новых районах, в том числе строительству современных образовательных объектов. Детские сады, школы и образовательные комплексы проектируют с учетом требований безопасности, доступности и комфорта для детей, родителей и сотрудников.

По данным правительства Москвы, сейчас в столице возводят более 120 объектов образования. После ввода в эксплуатацию они смогут принять свыше 56 тысяч учеников и почти 20 тысяч дошкольников. Около 60 детских садов и школ планируется открыть уже в 2026 году.

Между тем строительная готовность детсада на 250 детей в районе Внуково оценивается в 60%. Застройщик уже возвел кровлю и завершает фасадные работы. Внутри здания специалисты ведут отделку помещений, а на прилегающей территории выполняют благоустройство и озеленение.

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