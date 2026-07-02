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02 июля, 16:33

Город

Детсад на 250 воспитанников появится в столичном районе Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительная готовность нового детского сада на 250 воспитанников в районе Внуково оценивается в 60%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажное дошкольное учреждение станет важной частью развивающегося жилого района, указал Ефимов. По его словам, застройщик уже возвел кровлю, завершает фасадные работы. Внутри здания специалисты ведут отделку помещений, а на прилегающей территории выполняют благоустройство и озеленение.

"Общая площадь объекта составляет около 3,2 тысячи квадратных метров. Детский сад после окончания строительства передадут в столичную систему образования", – добавил заммэра.

В самом здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, кабинеты для проведения развивающих занятий, 10 групповых ячеек. На прилегающей территории общей площадью свыше 8 тысяч "квадратов" разместят прогулочные зоны с игровыми комплексами.

"Здесь появится благоустроенное пространство с зелеными насаждениями, теневыми навесами, дорожками и малыми архитектурными формами", – добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Фасады детсада выполнят в спокойной, но выразительной цветовой гамме. За основу возьмут светлую штукатурку, а яркие акценты обеспечат вставки из керамической плитки двух оттенков зеленого.

Кроме того, Мосгосстройнадзор контролирует строительство детского сада на всех этапах. Инспекторы комитета провели уже 7 выездных проверок, в ходе которых оценили качество конструкций, а также применяемых материалов, указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее стало известно, что новый детский сад на 150 мест вскоре откроется в Дмитровском районе столицы. Его возвели в рамках крупного инвестиционного проекта. Здание построили рядом с тремя новостройками, возведенными в рамках программы реновации. Недалеко расположена станция "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

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