Сестра Гуфа заявила, что он давно хотел заняться политикой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) давно принял решение о вступлении в партию "Новые люди", и этот выбор был осознанным. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на его сестру Ольгу Долматову.

По ее словам, они вступили в партию вместе, поскольку им очень близки ценности "Новых людей". Кроме того, у рэпера есть предложения о законодательных инициативах. Рассказать о них Гуф намерен на следующем съезде в августе.

О том, что рэпер стал членом политической партии, стало известно 1 июля. При этом уточнялось, что он не включен в списки на выборы в Госдуму.

Как сообщал источник, близкий к партии, рэпер может курировать проект о помощи наркозависимым.

При этом ранее в отношении Гуфа три раза возбуждали уголовные дела о наркотиках. В частности, он был привлечен к ответственности по статье о незаконном приобретении или хранении запрещенных веществ в 1998, в 1999 и в 2000 годах.