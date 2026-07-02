МИД РФ: решение суда ЕС о преследовании за материалы RT развязывает руки для репрессий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Решение суда Евросоюза о преследовании за материалы RT развязывает руки для репрессий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2 июля суд ЕС постановил, что за размещение запрещенного СМИ в открытом доступе на своих сайтах теперь могут судить и обычных людей, а не только компании. Это в первую очередь затрагивает лица, которые распространяют материалы RT и других российских медиаоператоров, в отношении которых Брюссель ввел санкционные ограничения.

Захарова подчеркнула, что такой подход применяется вне зависимости от наличия или отсутствия коммерческой цели при ретрансляции контента "запрещенных" СМИ.

Поводом для этого решения стало уголовное разбирательство в отношении трех граждан Германии, которых обвинили в неоднократных репостах материалов канала RT Germany. При этом противоправными были указаны не содержание публикаций, а их происхождение.

Представитель министерства добавила, что для того, чтобы придать этому процессу легитимности, власти Германии обратились в суд ЕС и заручились его поддержкой.

"Созданный прецедент развязывает руки властям любой из стран блока для массовых репрессий против обычных жителей, имеющих собственную, отличную от навязываемой "сверху", точку зрения на происходящие в мире события", – добавила Захарова.

Российский МИД квалифицирует это решение и одобряемые им практики "гонений на инакомыслящих", как нарушение Евросоюзом и его государствами-членами международных обязательств в области защиты и продвижения фундаментальных прав человека, в том числе права на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения.

В ведомстве указали на то, что это показывает имитацию ЕС правосудия, которое необходимо для того, чтобы скрыть превращение блока в место "жесточайшей политической цензуры", а также "юридического произвола и лицемерия".

Данные действия также вызывают у жителей стран Евросоюза рефлекторный страх перед любыми источниками информации, которые не были "разрешены" Брюсселем. В результате это приведет к тому, что граждане ЕС будут лишены возможности формировать мнение самостоятельно.

"Очередной шаг ЕС в направлении тоталитарной цензуры, нагнетания антагонизма и разрушения демократических основ общества обязан получить надлежащую оценку со стороны профильных многосторонних структур", – указала Захарова.

Молчание, в свою очередь, будет трактоваться как солидарность с действиями евробюрократии, а также согласие на продолжение подобной практики.

Ранее Захарова прокомментировала санкции, введенные, в частности, против журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. По ее словам, Евросоюз страдает от "синдрома хронического двуличия" – например, Брюссель годами игнорирует убийства российских журналистов в ходе спецоперации на Украине, а также игнорирует гибель представителей СМИ в секторе Газа.

