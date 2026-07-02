Жара в Москве достигла 31,5 градуса

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Жара в столичном регионе окрепла во второй половине четверга, 2 июля. В 15:00 на метеостанции у гостиницы "Балчуг" в центре Москвы температура поднялась до плюс 31,5 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В районе Тушино воздух прогрелся до плюс 30,5 градуса, на главной городской метеостанции на ВДНХ зафиксировали ровно 30. В Подмосковье лидером стал Павловский Посад, где столбики термометров показали плюс 31,2 градуса.

В Немчиновке и аэропорту Домодедово температура достигла 30,8 и 30,7 градуса соответственно, в Михайловском – плюс 30,2. Накануне именно Михайловское было самой жаркой точкой региона с отметкой плюс 30,8 градуса.

2 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова отметила, что на этом период жары в столице заканчивается, так как уже в ночь на 3 июля ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.