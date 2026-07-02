Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 17:40

Общество

Жара в Москве достигла 31,5 градуса

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Жара в столичном регионе окрепла во второй половине четверга, 2 июля. В 15:00 на метеостанции у гостиницы "Балчуг" в центре Москвы температура поднялась до плюс 31,5 градуса, сообщили в Гидрометцентре.

В районе Тушино воздух прогрелся до плюс 30,5 градуса, на главной городской метеостанции на ВДНХ зафиксировали ровно 30. В Подмосковье лидером стал Павловский Посад, где столбики термометров показали плюс 31,2 градуса.

В Немчиновке и аэропорту Домодедово температура достигла 30,8 и 30,7 градуса соответственно, в Михайловском – плюс 30,2. Накануне именно Михайловское было самой жаркой точкой региона с отметкой плюс 30,8 градуса.

2 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова отметила, что на этом период жары в столице заканчивается, так как уже в ночь на 3 июля ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы.

Читайте также


обществопогодагород

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика