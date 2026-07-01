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01 июля, 14:54

Общество

Жара отступит из Москвы в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Период жары в столичном регионе завершается. В ночь на 3 июля и днем ожидаются кратковременные дожди, не исключено и формирование очагов грозовой деятельности. Об этом RT заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в пятницу ночью будет от 18 до 20 градусов тепла. Днем температура увеличится до 25–27 градусов. Для Москвы, уточнила она, это еще жаркая погода. В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в городе ожидается переменная облачность.

"В ночные часы без осадков, а днем возможны кратковременные дожди от небольших до умеренных. Ночная температура в субботу составит 15–16 (градусов. – Прим. ред.), а в воскресенье – не выше 15 (градусов. – Прим. ред.)", – сказала Позднякова.

В то же время дневная температура 4 июля будет в пределах 23–25 градусов, а 5-го числа – 22–24 градусов. Понижение температуры до 18–23 градусов продолжится и на следующей неделе, подчеркнула специалист.

В беседе с телеканалом "360" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы, которая составляет 13,5 градуса ночью и 23,1 градуса днем.

Самый теплый период придется на 17–25 июля. Конец месяца прогнозируется даже прохладным, отметил Тишковец. При этом в текущем месяце дефицит осадков может составить 20–40% от обычных 84 миллиметров.

"<…> Это тот редкий июль, когда лето, на пороге своей зрелости достигнув своей высшей точки, вдруг передумает палить. Солнце будет светить по-стариковски – без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими", – добавил собеседник издания.

Ранее климатолог Алексей Кокорин допустил, что лето в Москве к концу столетия станет жарче на 5 градусов. С его слов, с 1976 года лето в городе в среднем потеплело на 2,5 градуса. Температура в июне за эти годы увеличилась на 2 градуса, в июле и августе – примерно на 3 градуса.

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