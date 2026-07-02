2 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самым жарким днем с начала лета в Москве стал четверг, 2 июля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в этот день на опорной метеостанции ВДНХ к 15:00 столбик термометра поднялся до 30 градусов. Это второй за все лето случай с таким значением.

Тишковец добавил, что к концу дня показатель максимального термометра окажется еще выше, а значит, 2 июля станет самым жарким днем в текущем сезоне.

Как ранее заявляла ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, на этом период жары в столичном регионе завершается. В ночь на 3 июля прогнозируются кратковременные дожди, также не исключено формирование очагов грозовой деятельности.