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02 июля, 16:54

Мэр Москвы

Собянин: улицы в квартале "СберСити" получили названия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Улицы в строящемся квартале "СберСити", расположенном на территории микрорайона Рублево-Архангельское в Москве, получили названия. Наименования перечислил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В частности, среди новых улиц будут Голицына, Юсупова, Бове, Петергофская, Штиглица, Канкрина, Банковый Мыс и Мечты. Также появится бульвар Манжерок.

Градоначальник напомнил, что проект Рублево-Архангельского предусматривает комплексное развитие территории, площадь которой превышает 460 гектаров. Согласно плану, там возведут порядка 5 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальные объекты и офисы.

Кроме того, уже в следующем году в "СберСити" запустят метро – одноименная станция откроется на новой Рублево-Архангельской линии.

На сегодняшний день вышеуказанная станция готова уже больше чем наполовину. Специалисты выполнили монолит платформенного участка и приступили к отделочным работам, а также устройству инженерных сетей. Кроме того, там продолжается возведение основных конструкций западного вестибюля.

"СберСити" планируется оформить с использованием элементов архитектурной бионики. Основа концепции будет заключаться в сочетании технологий и форм, вдохновленных живой природой. В частности, в центре зала установят колонны изогнутых форм, каждая из которых будет отличаться друг от друга.

Собянин: второй участок Рублево-Архангельской линии метро запустим в 2027 году

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