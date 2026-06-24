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24 июня, 16:56

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как будет оформлена станция метро "СберСити"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство Рублево-Успенской линии метро в Москве продолжается. Одна из станций – "СберСити" – готова уже больше чем на половину. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Ее оформят с использованием элементов архитектурной бионики.

"В основе концепции – сочетание технологий и форм, вдохновленных живой природой", – отметил градоначальник.

В центре зала сделают колонны изогнутых форм. Каждая будет отличаться от другой по силуэту. Их облицуют акриловым камнем с текстурой под природный материал, путевые стены и своды потолка – алюминиевыми сотовыми панелями под натуральный камень.

Напольное покрытие будет выполнено из гранита темного оттенка. Главный элемент оформления – светильники бионической природной формы.

"Световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, создавая эффект бесшовного, парящего пространства. Рисунок освещения продолжится на полу в виде расходящихся лучей", – уточняется в публикации мэра.

Станционный комплекс будет находиться под проектируемым проездом № 7107 в районе Кунцево. Работы планируют закончить в 2027 году.

"СберСити" – это молодой перспективный район, где будет выстроено полноценное городское пространство. В частности, там возведут большие офисные и жилые кварталы. Кроме того, появятся более 20 объектов социальной инфраструктуры и образования.

Что касается всей Рублево-Успенской линии, то всего откроют 12 станций. Это ветка свяжет два деловых квартала – "СберСити" и ММДЦ "Москва-Сити".

"Недавно провели технический пуск первого участка: от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Второй – до "Новорижской" – запустим в 2027 году", – напомнил Собянин.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов раскрыл, на каком этапе находятся работы на финальном участке МСД на юге Москвы. Там построят и реконструируют 7,7 километра дорог.

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит почти 28 км

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