Два человека пострадали в ДТП с двумя машинами на 230-м км ЦКАД в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На 230-м километре ЦКАД в Москве столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

По предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее восемь автомобилей столкнулись на 63-м километре трассы М-2 "Крым" в городском округе Чехов. Машины двигались в попутном направлении. После случившегося за медицинской помощью обратились два человека.

Также в этот же день 12 автомобилей – девять легковых и три грузовых – столкнулись на 940-м километре трассы М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области. Дополнительных подробностей региональная Госавтоинспекция не привела.