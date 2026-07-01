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01 июля, 19:04

Транспорт

Отделочные работы начались на станции столичного метро "СберСити"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На будущей Рублево-Архангельской линии метро Москвы продолжается строительство станции метро "СберСити". Специалисты приступили к отделочным работам и устройству инженерных сетей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Станция расположена в районе Кунцево на западе столицы. Здесь уже выполнен монолит платформенного участка, также на высоком уровне готовности находятся монолитные работы.

"Это позволило перейти к черновым отделочным работам и устройству перегородок. Кроме того, продолжается возведение основных конструкций западного вестибюля", – пояснил Ефимов.

Кроме того, на станции приступили к устройству воздуховодов. Планируется смонтировать около 6 километров вентиляционных систем, почти 20 километров трубопроводов и проложить около 530 километров электрокабеля.

Вместе с тем продолжается тоннелепроходка к соседней станции "Новорижская". По левому тоннелю работы ведет щит "Александра", а по правому – "София".

Ранее Сергей Собянин заявил, что станция "СберСити" готова уже больше чем на половину. Ее оформят с использованием элементов архитектурной бионики, а в центре зала сделают колонны изогнутых форм.

Станционный комплекс будет находиться под проектируемым проездом № 7107. Работы планируют закончить в 2027 году. В целом протяженность Рублево-Архангельской линии превысит 27 километров. В ее составе появится 12 станций.

Собянин: второй участок Рублево-Архангельской линии метро запустим в 2027 году

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