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02 июля, 17:28

Город

Медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару

Видео: МАХ/"Светлана Акулова"

Медведей в Московском зоопарке угостили мороженым в жару. Об этом гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщила в мессенджере MAX.

"Это не обычное мороженое из магазина, а настоящий медвежий деликатес. В него киперы положили все, что косолапые обожают: свежие овощи, сочные фрукты, добавили клубничного варенья и даже сделали особое, непривычное для нас, но очень любимое медведями лакомство – мороженое с рыбой", – рассказала Акулова.

По ее словам, животные оценили угощение и "почувствовали себя чуточку счастливее" в жаркий день. Такие лакомства не просто развлечение, а важная часть работы, подчеркнула гендиректор зоопарка. Они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку, так как зверям нужно добраться до вкусного.

Ранее в зоопарке родились восемь детенышей дагестанского тура. Животных можно увидеть в экспозиции "Турья горка". На свет появились четыре самца и четыре самки. Как указывала Акулова, малыши стараются держаться поближе к матерям, однако иногда подходят близко к ограждению, откуда их можно рассмотреть.

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