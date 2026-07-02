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02 июля, 17:13

Происшествия

СК возбудил уголовное дело о хищении 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане

Фото: vk.com/suskrfrd

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения не менее 110 тонн нефтепродуктов в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Речь идет о статьях "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере" и "Дача взятки должностному лицу в крупном размере".

По версии следствия, житель Дагестана создал организованную преступную группу (ОПГ) в 2025 году. Хищение осуществлялось путем несанкционированного отбора нефти из нефтяных скважин в Ногайском районе. Всего было украдено не менее 110 тонн нефтепродуктов, которые реализовывались на нефтеперерабатывающие предприятия.

Кроме того, глава ОПГ предложил сотруднику ОВД деньги за обеспечение беспрепятственного проезда грузовика с нефтепродуктами. Полицейский сообщил об этом руководству, после чего был задокументирован факт дачи взятки в размере 200 тысяч рублей.

Задержаны 4 участника преступной группы, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Забайкальском крае пресекли деятельность ОПГ по нелегальной выдаче лицензий на золотодобычу. Выяснилось, что должностные лица брали крупные взятки от представителей некоторых компаний за положительные заключения экспертиз в получении лицензий на геологическое изучение участков, где ведется поиск рассыпного золота. По факту случившегося было возбуждено 9 уголовных дел.

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