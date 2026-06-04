Экс-главу Пенсионного фонда Дагестана заочно приговорили к пожизненному сроку

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Южный окружной военный суд вынес заочный приговор бывшему руководителю отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Сагиду Муртазалиеву. Он получил пожизненный срок, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Также обвиненный должен будет заплатить штраф. Сам фигурант дела находится в международном розыске.

По словам представителя суда, в июле 2010 года Муртазалиев исполнял обязанности управляющего отделения Пенсионного фонда по Дагестану и решил организовать убийство двух человек. Чиновник поручил это сделать незаконному вооруженному формированию и заплатил за это деньги.

Речь идет о замглавы администрации муниципального образования "Городской округ город Кизляр" и замначальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по Дагестану.

По данным следственных органов, Муртазалиев задумал преступление еще в 2009 году. Тогда он был исполняющим обязанности главы администрации муниципального образования "Кизлярский район" и передал преступникам почти три миллиона рублей, в следующем году они получили от него еще три миллиона рублей.

В итоге бандиты в августе 2010-го из автоматов Калашникова расстреляли одну из жертв, мужчина погиб. В этом же месте было совершенно второе покушение. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, он выжил.

Одного из членов банды – Магомеда Рашидова – задержали в Москве летом 2018 года. Мужчину, которого в криминальных кругах называют "Мага Итальянец", считали активным участником ОПГ "Голодранцы". СМИ писали, что эту организацию и возглавлял Муртазалиев. На счету банды – убийства неугодных силовиков и чиновников Дагестана. Вместе с Рашидовым тогда задержали еще десять человек.