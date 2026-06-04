В "Спартаке" отметили рост женской и детской аудитории клуба

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Доля женщин и детей, которые посещают матчи футбольного клуба "Спартак", заметно растет. Об этом рассказал гендиректор красно-белых Сергей Некрасов на сессии "Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"За последние 2 года у нас ежегодно на 82% обновляется аудитория, которая посещает стадионы. При этом существенно растет доля женщин и детей, старшее поколение тоже ходит на футбол, но рост именно женской и детской аудитории особенно заметен", – отметил он.

Двери стадионов открываются за 3 часа до начала матча. Для гостей организуют разнообразные активности, в том числе при поддержке спонсоров. По словам Некрасова, за счет этого атмосфера на трибунах становится более семейной и цивилизованной.

Гендиректор клуба также указал, что активно изучает лучший маркетинговый опыт зарубежных команд. Например, "Спартак" отслеживает актуальные тренды и обменивается с другими клубами видеороликами перед матчами, что помогает привлекать внимание зрителей.

"Сейчас 24,5 тысячи зрителей на стадионе, вмещающем 45 тысяч человек, наверное, это не так плохо", – отметил он.

Отдельно Некрасов упомянул суперфинал Фонбет Кубка России, в котором "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии пенальти, где основное время завершилось со счетом 1:1. Матч прошел на стадионе "Лужники", его посетили 72 978 зрителей.

"Мне посчастливилось побывать на финале Лиги чемпионов – там была всего 61 тысяча. Можно сказать, что выбрали не тот стадион, но тем не менее. Финал Кубка России состоялся, мы собрали общими усилиями почти 73 тысячи болельщиков. Это третий результат в сезоне в мире", – заключил Некрасов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола за неделю до чемпионата мира по футболу 2026 года ужесточила правила посещения матчей. На стадионы запретили проносить даже пустые пластиковые бутылки, чтобы предотвратить риски травм среди игроков и посетителей.