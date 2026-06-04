Путин заявил, что даже не думает о возможном новом президентском сроке

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Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что даже не думает о возможном новом президентском сроке.

"Действительно, Конституция (РФ – Прим. ред.) позволяет баллотироваться в 2030 году. Но мне кажется, рано об этом говорить, совсем, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом", – сказал глава государства.

Также Путин, отвечая на вопрос о возможном президентском новом сроке, добавил, что только Господь Бог знает, хватит ли здоровья для того, чтобы дожить до завтра, чтобы решать стоящие задачи и добиваться целей.

Пятый президентский срок Путина начался 7 мая 2024 года. Торжественная церемония инаугурации состоялась в Кремле. 10 мая 2024-го президент утвердил структуру нового правительства России. В этот же день Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ.