Дмитриев заявил, что Мерц не получит ракеты Tomahawk от США

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Немецкий канцлер Фридрих Мерц останется без ракет Tomahawk от США. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Politico о том, что Пентагон хочет отменить запланированную поставку ракет Tomahawk в ФРГ, опасаясь ответной реакции России.

"Никаких Tomahawk для Мерца", – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее сообщалось, что армия Германии может впервые принять участие в учениях французских стратегических сил уже в этом году. В настоящее время страны активизируют сотрудничество в области ядерного сдерживания через двустороннюю рабочую группу, созданную президентом Франции Эммануэлем Макроном и Мерцем.

В частности, стороны планируют совместные маневры для подготовки к возможным кризисным ситуациям. В дальнейшем ВС ФРГ смогут оказывать поддержку, не связанную с ядерным оружием, такую как сопровождение истребителей или дозаправка в воздухе.