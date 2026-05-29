29 мая, 12:22

ФОМ: около 73% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

Около 73% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента – ФОМ

Фото: kremlin.ru

Работу Владимира Путина положительно оценивают 73% россиян, уровень доверия к главе российского государства также составляет 73%. Это следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.

При этом 13% считают, что президент плохо справляется со своими обязанностями. О недоверии к Путину высказались 15% опрошенных.

О том, что российское правительство работает скорее хорошо, высказались 46% опрошенных, а о недовольстве работой кабмина сообщили 34%. Чуть больше половины – 51% – указали, что положительно оценивают главу правительства Михаила Мишустина, а противоположного мнения придерживаются 16%.

Во время опроса гражданам РФ предложили представить, что выборы в Госдуму состоятся уже в следующее воскресенье. В результате выяснилось, что:

  • 36% проголосовали бы за "Единую Россию";
  • 10% проголосовали бы за ЛДПР;
  • 9% проголосовали бы за КПРФ;
  • 6% проголосовали бы за "Новых людей";
  • 3% проголосовали бы за "Справедливую Россию".

Опрос был проведен 22–24 мая среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Методом опроса стало интервью по месту жительства, при этом погрешность не превышает 3,6%.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется популярностью во всех возрастных категориях в стране. Это стало комментарием на наличие множества товаров с изображением главы государства. Песков назвал эту тенденцию одним из способов выразить признательность президенту.

