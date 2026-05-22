22 мая, 21:13

Путин заявил, что выпускники "Времени героев" должны стать будущими управленцами

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Выпускники "Времени героев" должны быть в числе будущих руководителей в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками данной кадровой программы.

"Вы прошли через горнило суровых испытаний военными действиями. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, <...> и должны составить костяк будущих управленцев", – сказал глава государства.

Он уточнил, что будущее РФ будет зависеть от таких людей, которые доказали свою преданность стране, не боятся вызовов и могут принимать ответственные решения.

"Вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности все мы граждане России. Такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют "соль земли Русской", – добавил Путин.

По его словам, власти поддержат ветеранов спецоперации, которые будут участвовать в выборах в Госдуму.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что почти 1,5 тысячи бойцов СВО стали депутатами от "Единой России" за последние 3 года. Он отметил, что ветераны спецоперации пользуются авторитетом и доверием в своих городах и селах. Политик призвал активнее привлекать участников СВО в работу местного самоуправления.

Участник СВО Эдуард Шонов обсудил с волонтерами пути развития добровольческих инициатив

