Медведев заявил, что 1,5 тысячи ветеранов СВО стали депутатами "Единой России"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Почти 1,5 тысячи участников СВО были избраны депутатами от "Единой России" за последние три года. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – Сила России".

Он подчеркнул, что ветераны спецоперации пользуются безусловным авторитетом и доверием в своих городах и селах. Медведев призвал активнее привлекать бойцов СВО в работу местного самоуправления, подчеркнув, что они готовы активно участвовать в работе на муниципальном уровне.

Замглавы Совбеза пообещал, что "Единая Россия" продолжит поддерживать депутатов – участников СВО. Он также заявил о необходимости создать правовую основу для защиты муниципальных служащих в РФ, так как именно местная власть находится в непосредственной близости к гражданам и первой сталкивается с их проблемами.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участники спецоперации и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки участников СВО.

Благодаря работе центра были решены вопросы юридической помощи, содействия в трудоустройстве, подбора образовательных программ, оформления мер социальной поддержки и решения адресных вопросов.

Собянин: в едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тысяч услуг

