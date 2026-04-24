Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 09:25

Происшествия

Более 300 нападений на школы под влиянием интернета пресечено в России с 2018 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

306 вооруженных нападений в школах под влиянием интернета было пресечено в России на стадии подготовки с 2018 года, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, спецслужбы Украины используют популярные иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения россиян, особенно молодежи, в противоправную деятельность, продвижения субкультур, пропагандирующих суицид, насилие и вражду, а также для реализации мошеннических схем и вымогательства.

В центре также напомнили, что в 2018 году при координации украинского куратора было совершено нападение на Политехнический колледж в Керчи, в результате которого погибли 20 человек, 67 получили ранения.

С тех пор, по данным ФСБ, произошло 20 нападений на российские образовательные учреждения, жертвами которых стали 57 человек, еще 203 пострадали.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ведомства принимают все необходимые меры относительно участившихся нападений в российских учебных заведениях. По его словам, до адресатов уже доведены все инструкции соответствующих министерств.

