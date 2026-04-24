Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 17:08

Политика

Режиссер Юрий Мамин внесен в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Замир Усманов (Юрий Мамин признан в РФ иноагентом)

Российский режиссер Юрий Мамин внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Уточняется, что Мамин распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Также он был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ.

Кроме того, в реестр иноагентов включили активистку Наталью Касимову (Гоголеву), режиссера Юрия Теплякова, а также проекты "Антиимперский блок народов" и "Слова вне себя". По данным Минюста, Касимова распространяла материалы иноагентов, а также публиковала ложные сведения о решениях российских властей. Тепляков, в свою очередь, не только публиковал фейки о властях РФ, но и выступал против СВО, а также призывал к нарушению территориальной целостности страны.

Отмечается, что "Антиимперский блок народов" распространял публикации иностранных агентов, фейки о российских властях, выступал против спецоперации и призывал к нарушению территориальной целостности РФ, отождествлял Россию с якобы террористической организацией.

Также против СВО выступал проект "Слова вне себя", который дополнительно распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Также проект оказывал информационную поддержку лицам, включенным в реестр иностранных агентов.

Кроме того, в реестр иностранных агентов включили ООО "Яшма" и ООО "Торговые инвестиции", так как эти юрлица были учреждены иностранным агентом А. В. Шевцовым.

До этого иностранным агентом был признан российский химик Александр Кабанов. По данным Минюста, он распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями, а также о проводимой политике. Кроме того, он выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, входящих в перечень иностранных и международных с нежелательной в России деятельностью.

