Форма поиска по сайту

Новости

17 апреля, 17:39

Российский химик Александр Кабанов попал в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Юрий Белинский (Александр Кабанов признан в РФ иноагентом)

Российский химик Александр Кабанов внесен в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Согласно данным министерства, Кабанов распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых властями, а также о проводимой политике. Кроме того, он выступал против СВО.

Кабанов принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, входящих в перечень иностранных и международных с нежелательной в России деятельностью. Он также принимал участие в качестве респондента на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Вместе с тем химик взаимодействует с организацией, включенной в упомянутый перечень. Проживает за пределами России.

Кроме того, в реестр были внесены активисты Дмитрий Семенов, Александр Колосков, Мария Вьюшкова и экс-сопредседатель движения "Голос" (внесено в реестр иноагентов в РФ) Андрей Бузин.

В частности, Семенов, выступающий против СВО, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, а также об избирательной системе. Участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, в распространении материалов организации из перечня. Взаимодействует с такой организацией. При этом он проживает за пределами страны.

В свою очередь, Колосков принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Он участвовал и в распространении материалов организаций, включенных в перечень. Распространял недостоверную информацию о властях, выступал против СВО, а также в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проживает за пределами России.

Вьюшкова аналогично принимала участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций из перечня. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях, выступала против спецоперации.

"Взаимодействует с организацией, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Проживает за пределами РФ", – говорится в сообщении.

Внесенный в реестр Бузин принимал участие в создании и распространении аналогичных материалов. Также он распространял недостоверную информацию о политике российских властей и об избирательной системе. Выступал против СВО, взаимодействует с организацией из перечня нежелательных на территории России.

Ранее министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов филолога и журналиста Ивана Толстого. Проживающий за границей Толстой распространял ложную информацию о решениях властей и выступал против спецоперации на Украине. Вместе с тем он участвовал в создании и распространении контента иноагентов.

