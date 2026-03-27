Новости

Новости

27 марта, 17:06

Политика

Режиссер Павел Таланкин внесен в реестр иноагентов

Фото: AP/Invision/Аластер Грант (Павел Таланкин признан в РФ иноагентом)

Режиссер Павел Таланкин, получивший "Оскар" за документальный фильм "Господин Никто против Путина", внесен в реестр иноагентов. Информация о нем появилась на сайте Минюста РФ.

По версии министерства, Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках иноагентов и иностранных СМИ, а также в создании сообщений иноагентов. Кроме того, он распространял фейки о решениях властей России и выступал против СВО на Украине.

Также в реестр иностранных агентов были внесены бизнесмен Виталий Гинзбург и журналистка Мария Скорикова. В Минюсте уверены, что оба распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях, а также выступали против спецоперации.

Кроме того, они взаимодействовали с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Аналогично в реестр иноагентов внесен проект "Христиане против войны", который распространял фейки, а также недостоверные сведения о Русской православной церкви (РПЦ). Проект выступал против проведения СВО на Украине и распространял сообщения нежелательных организаций, уверены в Минюсте.

Ранее в реестр иностранных агентов включили российского социолога и журналиста Константина Гаазе. По данным Минюста, он участвовал в создании сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

По данным ведомства, Гаазе также распространял недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России.

