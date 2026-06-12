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12 июня, 07:41

Шоу-бизнес

Максим Галкин переписал часть замка в деревне Грязь на детей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) переписал часть замка в подмосковной деревне Грязь на своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник.

По информации журналистов, Елизавета и Гарри Галкины стали собственниками 1/6 доли недвижимости в Грязи. Предполагается, что сделку дарения оформили юристы или другие доверенные лица семьи по доверенности от собственника.

Таким образом, юморист может пытаться обезопасить свое имущество от потенциальных проблем, поскольку с 1 сентября вступает в силу закон об аресте имущества уехавших соотечественников, действующих против интересов России.

Ранее продюсер Гера Иващенко предложил семье певицы Аллы Пугачевой сделать из замка в деревне Грязь музей и проводить там экскурсии. По его словам, таким образом можно было бы начать продвигать деревню Грязь, куда люди стали бы приезжать на экскурсии на полдня.

В свою очередь, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил передать замок Пугачевой Русской православной церкви (РПЦ). По его мнению, там можно было бы сделать храм, воскресную школу, библиотеку и социальный центр. При этом готические элементы стоит демонтировать и установить вместо них купола.

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