Главный фигурант дела об убийстве Моторолы не смог обжаловать свой приговор

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Главный фигурант дела об убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко Александр Погорелов не смог обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В июне 2024 года суд назначил Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также приговор вынесли остальным фигурантам дела: Александру Тимошенко – 12 лет тюрьмы, Василию Чурилову – 13 лет, Артему Ену – 17 лет.

Согласно последним данным, апелляционный суд оставил судебный акт в отношении Погорелова без изменения. Такое же решение было принято в отношении остальных трех фигурантов.

Павлов погиб в октябре 2016-го. Полицейские утверждают, что Погорелов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) разместил бомбу на крыше лифта дома, где жил погибший, и привел ее в действие.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что обвиняемые заранее спланировали подрыв подъезда дома в Донецке. По версии следствия, решение об убийстве они приняли в период с июня до середины октября 2016 года.