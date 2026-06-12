Собянин: силы ПВО сбили семь БПЛА, направлявшихся на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации временные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.