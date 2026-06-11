График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 10:17

Транспорт

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства, которые действуют в районе авиагавани. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее 11 июня в столичных авиагаванях уже вводились ограничения. На данный момент Жуковский и Домодедово работают штатно. Особый режим продолжает действовать в Шереметьево.

Данные меры связаны с попыткой атаки БПЛА на столичный регион. С понедельника, 8 июня, на подлете к Москве сбиты 78 дронов.

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