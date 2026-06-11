11 июня, 08:41Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Москва 24
В столичных аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани возвращаются к привычному режиму работы.
Ранее временные ограничения снял аэропорт Жуковский. При этом особый режим продолжает действовать в Шереметьево.
Ограничения вводились в связи с попыткой атаки БПЛА на Москву. С понедельника, 8 июня, на подлете к городу ликвидированы 78 дронов.