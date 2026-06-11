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11 июня, 07:52

Происшествия

Средства ПВО сбили за ночь 330 дронов над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сумме 330 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России в ночь на 11 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны перехватили в Московском регионе, Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание.

В ходе ночной атаки на регион пострадали три человека. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в хуторе Красиво. Оба раненых были доставлены в районную больницу.

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