Якутского депутата Иванова лишили мандата после внесения в реестр иноагентов

Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли решение о досрочном снятии полномочий с депутата Александра Иванова после его внесения в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Соответствующее постановление было одобрено в рамках очередного пленарного заседания. При этом на предыдущем собрании парламентарии согласовали обращение в прокуратуру, МВД и Минюст республики после высказывания Иванова, которое было расценено как вызывающее опасения.

Перечень иноагентов чиновник пополнил по решению министерства юстиции 27 февраля. В качестве основания для этого вердикта ведомство указало на распространение Ивановым ложных сведений о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Более того, депутат взаимодействовал с иноагентами и иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории страны.