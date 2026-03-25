25 марта, 08:58Политика
Якутского депутата Иванова лишили мандата после внесения в реестр иноагентов
Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли решение о досрочном снятии полномочий с депутата Александра Иванова после его внесения в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Соответствующее постановление было одобрено в рамках очередного пленарного заседания. При этом на предыдущем собрании парламентарии согласовали обращение в прокуратуру, МВД и Минюст республики после высказывания Иванова, которое было расценено как вызывающее опасения.
Перечень иноагентов чиновник пополнил по решению министерства юстиции 27 февраля. В качестве основания для этого вердикта ведомство указало на распространение Ивановым ложных сведений о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
Более того, депутат взаимодействовал с иноагентами и иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории страны.