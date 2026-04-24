24 апреля, 19:26
В Подмосковье задержали мать младенца, чье тело нашли в Серпухове
Фото: MAX/"СК Подмосковья"
Полицейские задержали мать младенца, тело которого было найдено в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.
По данным ведомства, задержанной оказалась уроженка одной из республик ближнего зарубежья. Женщину доставили в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.
Тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами обнаружили 21 апреля около мусорных контейнеров в поселке Большевик. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Между тем в поселке Кадом в Рязанской области нашли тела женщины и годовалого ребенка со следами насилия. В убийстве подозревается сожитель погибшей, правоохранители его разыскивают.
