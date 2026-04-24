В Бурятии возбудили уголовное дело после схода лавины на туристов

Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины на группу туристов в горах Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Инцидент произошел 24 апреля. По предварительным данным, туристическая группа из 7 человек, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на туристов сошла лавина.

Трое из них оказались в стороне от схода, но получили повреждения. Туристы смогли сообщить о происшествии по рации. Остальных 4 туристов накрыло лавиной, об их местонахождении ничего не известно.

